La purge pour annihiler la menace intérieure ?

Tribune: Au suivant ! Après kiki c’est au tour de Yasser Assoumani. Ce directeur des aéroports qui jusque là se croyait perpétuellement intouchable risque la prison à vie ? Que je me taise au nom de la présomption d’innocence de l’accusé, n’empêche que mon cœur vacille entre mission échouée ou trahison. Dans les deux cas le boss est inconsolable de perdre 2,5 millions d’euros en lingots d’or.

La question qui me tortille : Yasser va-t-il être lourdement condamné ou séjournera t-il en prison pour juste éviter les représailles ?souvenez vous : Un des accusés a déclaré mordicus que Yasser rackette 20 millions a chaque opération. Ne voyez vous pas une volonté de lui faire payer l’échec de la mission ?

Yasser et Farid Abodo sont les enfants chouchous de la présidence. Ont-ils été lâchés ou trahi par Azali ? Loin s’en faut, l’intrigue est cette association entre ces deux bras droits du président avec Elhad Ibrahim condamné pour avoir attenté la vie du vice président.

Il n’en demeure pas moins que sous le régime d’Azali tout est négociable. Cependant la gendarmerie s’est empressée de tout déballer sur les réseaux sociaux dans le but d’empêcher tout marchandage pour restituer les lingots d’or. Cela prouve que les services de renseignement et la présidence attendaient de pied ferme ce jet privé.

La question qui se pose pourquoi Azali n’a pas prévenu ses protégés pour leur éviter de s’engluer dans cette affaire mafieuse ? Un dilemme qui force mon analyse : soit Azali cherche à s’attribuer les lingots d’or, soit un rapport des renseignements lui est parvenu faisant état d’une menace imminente et le danger que pèse cette association de malfaiteurs.

Seul le verdict nous le dira: S’ils écopent de la peine maximale, il s’avèrerait que ce n’était pas du cinéma.

Le puissant cartel de l’or qui fait et défait les régimes à Madagascar organise des expéditions a l’aéroport des Comores devenu leur base arrière. Que ferait cette mafia très puissante si leur survie aux Comores est en jeu ? Fakri Mradabi reste convaincu que la délocalisation vers les Comores des activités de cette mafia à colle blanc est une menace pour la survie d’Azali. Cela explique son plan Vigipirate : Couper la tète de la pègre avant quelle accumule beaucoup de richesse qui lui conférerait une influence politique

Toutefois il faut admettre qu’ un directeur des aéroports au service du plus offrant qui fait atterrir un jet privé comme dans un marché aux puces est la preuve vivante que cette pègre est plus puissante bien organisé et surtout a une connexion transnational.

Faut il comprendre par là que la menace est de grande ampleur puisqu’en matière de sécurité nationale l’aéroport est la porte d’entré d’un pays. C’est une zone ultra sensible. A bien des égards, un plan de défense de la présidence inclus en première ligne de défense, la sécurité de l’aéroport pour éliminer toute intrusion.

À se demander à quoi bon d’investir en équipements sophistiqués et performants pour contrôler tous ceux qui entrent et sortent si la menace viendrait du directeur des aéroports lui-même.

Par Cap Patrie