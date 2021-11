La prise d’Addis Abeba par des rebelles pourrait stopper les vols vers les Comores

Un groupe rebelle de l’ethnie oromo, allié aux Tigréens du TPLF qui combattent des forces progouvernementales dans le nord de l’Ethiopie, a déclaré mercredi à l’AFP que la prise de la capitale Addis Abeba est “une question de mois, si ce n’est de semaines”. Les rebelles veulent renverser le pouvoir en place. Le premier ministre, Abiy Ahmed demande l’instauration de l’état d’urgence.

Les Comores pourraient être impactées au niveau aérien. Les vols d’Ethiopian Airlines pourraient être suspendus par les rebelles lors d’une possible prise d’Addis Abeba. Des affrontements militaires entre l’armée régulière éthiopienne et les rebelles auront lieu dans la capitale, et le contrôle de l’aéroport sera un enjeu majeur pour les rebelles.