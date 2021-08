La politique de la chaise vide de l’opposition Comorienne

Tribune. Voici deux années durant que l’opposition conteste la légalité de l’élection du président Azali.

Elle n’a cessé de réclamer son départ en vain.

Sachant que la politique est une question de rapports de force qu’elle n’a pas pour le moment, elle n’a cessé également de solliciter l’implication de la Communauté Internationale, en l’occurrence l’Union Africaine.

Ce qui avait occasionné l’arrivée de celle-ci en 2019 .

À l’époque Azali a fait une fin de non recevoir , estimant son élection valide, l’organisme Panafricain était répartie bredouille.

Depuis quelques mois, la pression de l’opposition a fini par obtenir ce qu’elle demandait, à savoir l’arrivée de l’UA .



En apparence, la position du président semble évoluer, puisque contrairement à sa première position qui était de ne parler que des élections

de 2024 , il serait disponible pour un dialogue global évoquant toutes les questions qui fâchent ceci est à la demande de la délégation Africaine , forte de six personnes que le président a rencontré dans la capitale Éthiopienne .

C’est dans cette acceptation que l’UA s’apprête à arriver aux Comores.

C’est cette concession que nous qualifions de gain diplomatique pour l’opposition

Si d’aventure elle persiste dans son refus, ce qui serait contre-productif, puisqu’il ouvre un boulevard à Azali .

Pourquoi ? Tout simplement des petits grouspules politiques de l’opposition pourraient se joindre au dialogue, les partis politiques les plus significatifs absents, mais le dialogue aura lieu avec eux , il y a des fortes chances que L’UA note le manque de volonté de l’opposition qui serait synonyme d’un troisième boulevard pour Azali.

On ose espérer que d’ici au 15 septembre prochain , date à laquelle cette délégation est prévue être aux Comores, que l’opposition revoye sa copie par d’autres contre propositions et que d’ici là aussi le président définisse la lettre et l’esprit du dialogue qu’il appelle de tous ses vœux..

Sortir du climat politique lourd et pesant sur la vie de la population serait mieux , pour enfin commencer à trouver des solutions aux multiplesproblèmes que le pays fait face , problèmes qui ne peuvent rester indéfiniment en l’état.

Puisse Allah vienne au secours de nos âmes pour réconcilier nos cœurs et nos idées pour le bien de tous .

Daoud Halifa