La Place de l’Indépendance de Moroni transformée en bar pour les alcooliques

La mairie de Moroni fait face à une situation alarmante alors que la Place de l’Indépendance, lieu symbolique et historique de la ville, semble avoir été transformée en un dépotoir de bouteilles d’alcool, laissant présumer une consommation d’alcool sur les lieux.

Pendant ce temps, la municipalité de Moroni, à travers sa police municipale et la gendarmerie, au lieu de s’attaquer à ce fléau, semble continuellement cibler les petits commerçants ambulants, qui tentent de mener leurs activités commerciales paisiblement.

Il est légitime de se demander à quoi servent les camions de collecte des déchets de la ville et la police municipale. Les citoyens de Moroni s’accordent pour constater que la collecte des déchets, mise en place par la municipalité, devient de plus en plus sporadique, laissant place à de vastes dépotoirs se développant à proximité immédiate des habitations.

Il est essentiel de rappeler que la responsabilité ne repose pas uniquement sur les autorités. Les citoyens ordinaires sont également interpellés, car peu d’entre eux semblent s’intéresser à l’impact de leurs déchets sur la santé et l’environnement. La question demeure : Qui prendra les mesures nécessaires pour restaurer la dignité de la Place de l’Indépendance et préserver la propreté de Moroni ?

Sefrique Abdou