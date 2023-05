La piste du Karthala bientôt accessible : entre opportunités économiques et nostalgie du parcours initiatique

La réhabilitation de 15 km de piste rurale menant au volcan du Karthala, va rendre le site plus accessible et stimuler le tourisme et l’économie locale. Grâce au Programme d’Investissement pour le Développement Communautaire (PIDC) et à la Banque Mondiale, la durée du trajet sera considérablement réduite, passant de 10 heures à une heure maximum. Les opportunités économiques liées au tourisme, tant pour les habitants que pour les visiteurs étrangers, seront décuplées.

Cependant, cette modernisation a également un coût sentimental pour ceux qui ont vécu l’ascension du Karthala comme un parcours initiatique. Les nostalgiques de la montée en 10 heures regrettent la fin de cette expérience unique, faite de fatigue, d’émotions fortes et de cohésion de groupe. Ceux qui ont relevé ce défi par le passé décrivent leur arrivée au sommet comme une victoire et un soulagement, ressentant une renaissance à l’issue de cette aventure éprouvante. Les souvenirs et récits indescriptibles de ces ascensions ont marqué ceux qui les ont vécus et partagés.

Ainsi, si l’amélioration de l’accès au Karthala ouvre de nouvelles perspectives économiques, elle s’accompagne également d’une certaine nostalgie pour les aventuriers qui ont bravé cette montée mythique.

ANTUF Chaharane