La PIROI forme des jeunes pour la préparation et la réponse aux aléas naturels

Dans le cadre de son programme régional de coopération pour la gestion des risques de catastrophe dans le Sud-Ouest de l’océan Indien, la PIROI (Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien de la Croix-Rouge française) cherche à renforcer les capacités des Sociétés Nationales partenaires. L’objectif est d’améliorer la résilience des populations et de gérer les risques liés aux aléas naturels.

À cette fin, le Croissant-Rouge comorien a organisé des ateliers EVCA (Évaluation des Vulnérabilités et des Capacités) dans les communautés de Nioumadzaha, Vouvouni et Selea, situées dans la région de Bambao à Ngazidja. Ces ateliers visent à aider les communautés à comprendre les défis auxquels elles sont confrontées et à développer des stratégies pour renforcer leur capacité à y faire face.

Dans ce contexte, la PIROI et le Croissant-Rouge comorien ont remis plusieurs équipements aux communautés, en présence du maire de Bambao ya Hari. Ces équipements serviront à diverses activités, telles que le nettoyage ou la sensibilisation, en cas de catastrophes naturelles.

Sefrick Abdou