La Meck Moroni confirme que Nazra Said Hassane n’a jamais eu accès aux opérations financières.

La Meck Moroni, a publié un communiqué concernant le scandale financier qui secoue actuellement le pays, impliquant Mme Nazra Said Hassane, une ancienne membre du conseil d’administration élue en juillet 2022. La Meck Moroni tient à préciser qu’elle suit cette affaire de près et souhaite rassurer ses membres et clients.

Dans son communiqué, la Meck Moroni rappelle que Mme Nazra Said Hassane n’était pas une salariée de l’institution et n’avait donc pas accès aux opérations financières.

De plus, la Meck Moroni insiste sur le fait que ce scandale financier n’a en aucun cas affecté les caisses, les comptes ou les opérations financières de la Mutuelle.

Soucieuse de maintenir la confiance et la transparence avec ses membres et clients, la Meck Moroni a immédiatement initié un contrôle interne pour vérifier la régularité des mouvements financiers de l’institution. Les premières conclusions ne révèlent aucune irrégularité dans leurs comptes.

La Meck Moroni se tient prête à coopérer pour contribuer à la manifestation de la vérité et continue à servir ses membres et clients avec transparence, sincérité et qualité.

Le communiqué a été publié le 11 avril 2023 par le Conseil d’Administration de la Meck Moroni.

Saïd hassane Oumouri