La mairie de Moroni confisque des marchandises des vendeurs

La mairie de la commune de Moroni a récemment pris des mesures pour instaurer de l’ordre dans les marchés publics de la ville. En effet, les commerçants et marchands ambulants avaient pour habitude de déposer leurs marchandises sur les trottoirs des marchés, entravant ainsi la circulation des piétons. Cependant, hier mardi, la police municipale de Moroni est intervenue de manière inattendue au petit marché de la capitale pour ramasser les produits installés dans les trottoirs, une décision qui a été mal accueillie par les commerçants.

Cette action de la mairie fait suite à l’interdiction récente faite aux pêcheurs d’installer leurs produits au bord du port de Moroni. L’objectif de ces mesures est de faciliter le passage des piétons et d’instaurer de l’ordre dans les marchés publics de la ville. La police municipale a procédé à une opération de ramassage de tous les produits alimentaires, vestimentaires et autres marchandises qui étaient installés sur les trottoirs du petit marché de Moroni.

Les commerçants, impuissants face à cette décision, ont exprimé leur désarroi et critiqué le fonctionnement de l’administration municipale. Certains d’entre eux ont même accusé la mairie de semer la zizanie dans la capitale des Comores. « Je pense que la mairie de Moroni veut semer de la zizanie dans la capitale des Comores. De jour en jour, ils nous donnent des ordres à l’encontre du public. Pourquoi ces hommes armés ont ramassé nos biens en plein ramadan ? Ont-ils le culot de réagir ainsi ? Ce n’est pas logique de jeter nos produits et vêtements dans leurs voitures. Où vont-ils ? », s’interrogent les commerçants.

Il est vrai que cette action de la mairie de Moroni intervient en plein mois de ramadan, période de jeûne et de préparation pour l’Aïd el-Fitr, une fête religieuse importante pour les Comoriens. Certains commerçants ont ainsi dénoncé le timing de cette opération, considérant qu’elle aurait pu être reportée pour éviter de perturber leurs activités en cette période sensible.

Pourtant, du côté des autorités communales, on justifie cette décision par le non-respect des consignes données aux commerçants. Selon la police municipale, les commerçants avaient été avertis à plusieurs reprises de ne pas déposer leurs marchandises sur les trottoirs, mais ils n’ont pas respecté ces consignes. Cette opération de ramassage a donc été menée pour faire respecter la réglementation en vigueur et assurer l’ordre dans les marchés publics de Moroni.

Quoi qu’il en soit, cette intervention musclée de la police municipale de Moroni a laissé les commerçants perplexes et mécontents. Ils appellent les autorités communales à revoir leur approche et à trouver des solutions plus appropriées pour réguler les activités commerciales dans les marchés publics de la ville. Soibah Said