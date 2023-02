La ligue de Ngazidja et la gendarmerie s’unissent pour mettre fin aux violences dans les stades

Alors que le championnat de football des Comores est entré dans sa phase retour, la ligue de football de Ngazidja a décidé de renforcer les dispositifs de sécurité dans les stades, en partenariat avec la gendarmerie nationale. Cette mesure vise à prévenir les actes de violence qui peuvent survenir lors des matchs, notamment en raison de la rivalité entre les clubs et de la différence de points entre eux.

Selon le chef comptable de la ligue, la paix dans les stades est un combat commun qui doit être mené par tous, y compris les supporters qui doivent faire preuve d’esprit de fair-play. Cette attitude positive est essentielle pour garantir une paix durable et une bonne image du football comorien. La mesure exigeant aux clubs d’avoir au moins 15 personnes pour la sécurité dans les stades a donné des résultats positifs, mais le chef comptable de la ligue souhaite également que les chefs locaux, les mairies et la gendarmerie nationale travaillent ensemble pour assurer la sécurité dans les stades.

