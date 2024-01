Déclaration politique:

Comoriennes, comoriens et diaspora comorienne partout où vous êtes assalam anlekum,

C’est avec un grand plaisir et une énorme joie que je saisisse cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Que Dieu exauce vos prières.

Notre cher pays connaît depuis plusieurs années une situation invivable qui martyrise nôtre population.

Il y a de cela presque trois mois que les écoles publiques se trouvent fermer dans l’insouciance totale de ceux qui gouvernent vôtre pays.

L’absence d’un système de santé approprié fait que les devises que ramène la diaspora comorienne sont immédiatement transférés dans les pays de la région pour soigner ceux qui ont les moyens.

Les comoriennes et les comoriens sont divisés entre celles et ceux qui peuvent se soigner à l’étranger eu égard à leurs moyens économiques et les autres démunies qui restent livrer à elles-mêmes.

Durant toutes ces années du pouvoir dictatorial comorien dirigé par le colonel Assoumani Azali, il a réussi à saper les institutions comoriennes.

Le colonel a foulé au pied la constitution de 2001 qui avait pourtant conduit à une stabilité politique du pays et permis de mettre en place une alternance démocratique pendant une période de quinze années durant.

Depuis presque huit années de la mise en place de la dictature aux Comores, plusieurs assassinats ont été commis et non élucidé.

La justice est devenue une institution aux ordres de la dictature. Ce qui rend hypothétique toute procédure de développement du pays par des investissements étrangers. Pas d’investissement sans justice équitable.

La cherté de la vie aux Comores depuis toutes ces années de pouvoir dictatorial fait que les comoriennes et les comoriens deviennent un peuple en danger.

La mascarade électorale en cours d’organisation en Union des Comores appelle tout un chacun de nous a donné le meilleur de lui-même pour sauver notre patrie.

Les dispositions constitutionnelles relatives au congé des élus en fonction ainsi que celles de la loi électorale sensées s’appliquer dans pareil cas ne sont plus respectées.

Les libertés individuelles et collectives telles que reconnues par toutes les constitutions comoriennes sont bafouées par le pouvoir dictatorial en place aux Comores.

Partant de ce qui précède et eu égard aux dispositions du préambule de la constitution du colonel Assoumani Azali de 2018, la liberté de manifester est garantie.

A ce titre et dans un soucis de pouvoir donner son point de vue à la population comorienne, le Front Commun des Forces Vives contre la dictature a décidé d’inviter les comoriennes et les comoriens à un rassemblement pour des élections libres, transparentes, démocratiques et crédibles en Union des Comores.

Ainsi toutes les comoriennes et tous les comoriens épris de paix, de liberté et soucieux de voir se dérouler dans ce beau pays un scrutin libre et transparente sont conviés à Moroni le mardi 09 janvier 2024 afin d’avoir plus d’informations sur la conduite à tenir.

Fait à Moroni le, 03 janvier 2024.

Le Bureau Exécutif du Front Commun