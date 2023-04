La jeunesse comorienne, bouc émissaire du gouvernement sur la crise de l’électricité

Depuis son retour au pouvoir en 2016, le président Azali a promis de résoudre la crise énergétique qui sévit aux Comores. Cependant, malgré les efforts déployés, la situation n’a fait qu’empirer, mettant à rude épreuve la vie quotidienne des Comoriens. Face à cette situation, le conseiller privé du chef de l’Etat, Nour El Fath Azali, rejette la faute sur la jeunesse comorienne, qui, selon lui, manque de compétences et de convictions.

Cette attaque contre la jeunesse comorienne est non seulement injuste mais aussi révélatrice de l’incapacité du régime d’Azali à trouver des solutions durables à la crise énergétique. En effet, le gouvernement a investi des sommes considérables dans l’achat de groupes électrogènes de marque Toshiba et Caterpillar, mais cela n’a pas suffi à résoudre les problèmes énergétiques du pays. Maintenant, le régime se tourne vers l’énergie solaire et le fioul, mais aucune solution concrète n’a été mise en place.

Il est clair que le régime d’Azali manque de vision à long terme pour l’avenir énergétique du pays. Au lieu de blâmer la jeunesse comorienne, qui représente l’avenir du pays, le gouvernement devrait investir dans l’éducation et la formation des jeunes pour leur donner les compétences nécessaires pour relever les défis énergétiques du pays. De plus, le gouvernement devrait encourager l’investissement dans les énergies renouvelables, qui offrent des avantages économiques et environnementaux considérables.

Il est également important de souligner que la crise énergétique aux Comores a un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. Les coupures d’électricité sont fréquentes et affectent l’ensemble de la population, en particulier les plus vulnérables. Il est temps que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour résoudre la crise énergétique, au lieu de rejeter la faute sur les citoyens. Ce mois de ramadan les coupures d’électricité continuent.

La crise énergétique aux Comores est un problème urgent qui nécessite une action immédiate du gouvernement. Le blâme de la jeunesse comorienne par le conseiller privé du chef de l’Etat est une tentative de diversion pour masquer l’échec du régime d’Azali à trouver des solutions durables. Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et investisse dans l’avenir énergétique du pays en encourageant l’investissement dans les énergies renouvelables et en offrant des opportunités de formation et d’emploi aux jeunes.

Missbah Said