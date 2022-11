La jeune fille brûlée est décédée à bord d’un Kwassa en tentant de rejoindre Mayotte

La jeune fille brulée au troisième degré est décédée hier, en tentant de rejoindre, une troisième fois, Mayotte à bord d’un Kwassa.

L’adolescente, dont nous tairons le nom afin de préserver l’intimité de la famille, était dans un état critique et nécessitait une évacuation vers la France.

Après deux tentatives infructueuses de rejoindre l’île de Mayotte par Kwassa, une mobilisation générale avait permis, le 10 novembre dernier, d’obtenir une évacuation sanitaire vers la France.

A cet effet, un navire devait lui permettre de rallier Mayotte avant d’embarquer à bord d’un avion pour la France où une équipe médicale l’attendait pour une prise en charge apprend-on.

Cependant, la jeune fille n’attendra pas et refera, hier, une nouvelle tentative de traversée par Kwassa qui lui sera fatale. C’était sa troisième tentative.

CMM

