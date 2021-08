La gestion chaotique des services publics

Le pays est plongé dans le noir depuis de 24 heures et les activités administrative et économiques son impactées par cette énième pénurie de carburant. Les activités de Société Nationale de l’électricité ( SONELEC), celles de la Société Nationale de télécommunication, sont impactées par cette pénurie. Les personnes vulnérables notamment les malades souffrent de ces délestages. Les différentes pénuries de ces derniers temps, prouvent encore une fois la gestion calamiteuse des services publics. Les sociétés d’Etat, et établissements publics sont gérés malheureusement dans la grande opacité et dans l’illégalité depuis plusieurs années. Les règles de passation de marché ne sont pas respectées et la loi portant règlementation générale des sociétés à capitaux publics et des établissements publics de janvier 2006 qui définit le statut général des Sociétés à capitaux publics et des Etablissements Publics est ignoré et violée constamment par les gouvernements successifs et les responsables de ces sociétés. Les Conseils d’administration des sociétés et établissements publics d’état, sont moribonds voire inexistants pour certaines structures et ignorent parfois le budget annuel et les comptes de ces sociétés. Les directeurs des sociétés d’état sont toujours nommés par le Président de l’Union en violation flagrante des dispositions législatives en vigueur. Ces Directeurs Généraux ne rendent compte de leurs activités qu’au Chef de l’Etat qui les nomme. Les Ministères de tutelle sont superbement ignorés, voire, ridiculisés par ces puissants Directeurs qui gèrent les milliards des contribuables en « mauvais père de famille ».



Il faut mettre de l’ordre dans la gestion des services publics pour atténuer les souffrances quotidiennes de la population.

