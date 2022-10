La Gendarmerie Nationale était aux côtés du Club Académique des juristes comoriens pour sensibiliser les transporteurs et étudiants sur le nouveau code de la route.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre des opérations de vulgarisation des textes en vigueur dans le territoire national menées par le Club Académique des juristes.

Gendarmerie nationale

Please follow and like us: