La FIFA à la rencontre du football comorien : Gianni Infantino en visite à Moroni

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, prévoit de se rendre en visite officielle à Moroni les 12 et 13 avril prochains. Cette visite intervient dans le cadre d’une tournée africaine du dirigeant de l’instance mondiale du football, qui vise à renforcer les liens avec les associations de football du continent.





Au cours de sa visite, M. Infantino rencontrera les dirigeants de la Fédération Comorienne de Football (FFC) ainsi que les autorités politiques du pays. La visite de M. Infantino à Moroni est une occasion importante pour les Comores de renforcer leurs liens avec la FIFA et de développer leur football à l’échelle nationale et internationale. Elle permettra également à la FIFA de mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels sont confrontées les associations de football dans des pays comme les Comores.

Misbah Said, rédacteur en chef de comoresinfos