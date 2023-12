La Fédération comorienne des consommateurs tire la sonnette d’alarme sur la qualité du carburant

La Fédération comorienne des consommateurs (FCC) a récemment pris des mesures drastiques en saisissant les Hydrocarbures pour enquêter sur la qualité du carburant qui suscite de vives préoccupations parmi les usagers. Des véhicules tombent de plus en plus en panne après avoir fait le plein dans les stations-service, déclenchant l’inquiétude des mécaniciens et des chauffeurs.

Malgré les plaintes persistantes et les témoignages accablants, les autorités compétentes semblent rester indifférentes face aux problèmes soulevés par les consommateurs. La FCC, consciente de l’urgence de la situation, a pris l’initiative d’interpeller la société comorienne des hydrocarbures dans une lettre datée de fin novembre.

La lettre de la FCC met en lumière le calvaire des conducteurs, les dommages aux véhicules et les coûts engendrés par ces pannes potentiellement liées à la qualité du carburant. La fédération exhorte la société d’État à diligenter une enquête indépendante complète couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, depuis l’importation jusqu’à la distribution.

Malgré les dénégations des Hydrocarbures, qui affirment que leurs produits subissent des analyses rigoureuses avant d’arriver sur le marché, les consommateurs demeurent sceptiques. Des témoignages comme celui du journaliste Toufé Maecha, dont la voiture a connu une panne après avoir fréquenté une station-service, soulignent l’ampleur du problème.

Les usagers, tels que Salim Abdou et un chauffeur de taxi de la ligne Moroni-Mitsoudjé, confirment des expériences similaires, allant jusqu’à vider entièrement les réservoirs de carburant pour résoudre les problèmes. Même des grandes sociétés approvisionnant directement chez le fournisseur font état de soucis similaires.

Malgré les assurances des Hydrocarbures, la réalité sur le terrain suggère que la qualité du carburant demeure une préoccupation sérieuse. La Fédération comorienne des consommateurs attend avec impatience les résultats de l’enquête, consciente que la résolution de ce problème est cruciale pour la sécurité des usagers et la préservation de leurs biens.



Soibah Said