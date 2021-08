La Directrice Pays de la Banque Mondiale a été reçue par le Président Azali

En présence du ministre des finances et du chef de bureau et l’économiste pays, la directrice pays de la Banque mondiale, Madame Idah Z. PSWARAYI-RIDDIHOUGH a eu un long entretien avec le Président Azali.

Le fait saillant est que les relations entre la Banque Mondiale et l’État comorien sont excellentes. Le portefeuille est passé de 40 à 251 millions de dollars. Le bureau de la Banque mondiale à Moroni va continuer de se renforcer sur le plan des ressources humaines pour mieux accompagner l’Union des Comores dans son développement économique.

Elle a fait des séances de travail avec tous les ministres ayant en gestion des dossiers banque mondiale. Elle a apprécié la manière dont sont gérés les projets et leur évolution. Elle s’est montrée disponible à faire le plaidoyer pour que la Banque mondiale soutiennent les nouveaux projets du gouvernement comorien.

Elle a visité le chantier de l’hôpital El-Marouf, le site touristique de Galawa et l’hôpital de Samba-Nkuni.

Elle a félicité le Président pour sa gestion de la crise du coronavirus tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Pour sa part le Président a remercié la présence et le soutien multiformes de la Banque mondiale. Et il a rajouté que: “le pays sera toujours au rendez-vous des engagements contractés au près de la Banque mondiale et des institutions financières internationales. Il y va du développement de notre pays, de sa crédibilité et du bien-être de sa population”.

