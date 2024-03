La Crc se prépare activement pour les législatives de janvier 2025

Après le bilan de la présidentielle de 2024, la Convention pour le renouveau des Comores (Crc) a réanimé ses structures propres à travers une Assemblée générale organisée samedi après-midi à l’hôtel le Retaj. Cette réunion a rassemblé tous les barons, élus, militants, fédérations, délégués des coordinations et autres structures du parti. L’objectif était de faire le bilan de l’élection du 14 janvier, qui a consacré la réélection d’Azali Assoumani jusqu’en mai 2029.

Le secrétaire général du parti, Youssoufa Mohamed Ali, a exprimé sa gratitude envers les militants mobilisés lors de l’élection présidentielle. Il a souligné l’importance du travail accompli sur l’ensemble des îles et a remercié chacun pour sa contribution. La mise en place du nouveau Comité des sages est considérée comme un tournant majeur pour la Crc, symbolisant sa détermination à avancer vers une vision commune.

Outre le bilan exposé aux militants, les participants ont exprimé leur volonté de doter le parti d’un nouveau logiciel d’introspection. Ce logiciel devra fournir une vision nouvelle pour la gouvernance politique, réexaminer l’idéologie de la Crc et définir son rôle face à l’histoire et aux défis immédiats et futurs du pays.

Le président d’honneur du parti, Azali Assoumani, a annoncé l’organisation prochaine d’un **congrès extraordinaire** dans le but de **renforcer l’unité et consolider les acquis**. Les législatives de janvier 2025 sont au cœur de cette démarche. Le rassemblement, l’apaisement et la détermination à œuvrer pour un pays émergent d’ici 2030 ont été les mots d’ordre de cette réunion.

Nour El Fath Azali, conseiller privé, a présenté un bilan détaillé des tournées effectuées en février. Il a également souligné les succès, les défis et les enseignements des élections de 2024, en particulier en ce qui concerne la préparation des prochaines élections législatives de 2025. La Crc se mobilise ainsi activement pour les échéances à venir.

Said Hassan Oumouri