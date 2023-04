La COI et le MRIC lancent le projet Twenex pour une gestion durable des déchets et l’accès à l’énergie

La première réunion annuelle du projet Twenex, organisée par la Commission de l’océan Indien (COI) et le Mauritius Research & Innovation Council (MRIC), s’est tenue du 11 au 14 avril à Maurice. L’objectif du projet est de promouvoir une filière déchets-énergies en Indianocéanie afin de répondre aux enjeux de gestion des déchets et d’accès à l’énergie dans les îles de la région.

Le projet Twenex mobilise la recherche, l’innovation technologique, l’échange d’informations et l’entrepreneuriat pour accompagner le développement de cette filière. Cette première réunion a permis de présenter le plan de travail du projet, de mobiliser les acteurs locaux et de partager les attentes de chaque Etat membre. Le projet est financé par l’Union européenne et mis en œuvre dans le cadre du programme Intra-ACP de Recherche & Innovation de l’OEACP.

Selon le secrétaire général de la COI, le projet Twenex favorise l’émergence d’une filière déchets-énergies adaptée et locale pour les Etats membres de la COI. Il permet d’appliquer un principe d’économie circulaire en créant un écosystème industriel innovant dans lequel le déchet est une matière première à transformer en énergie. Le projet vise également à renforcer la capacité de recherche et d’innovation en soutenant la communauté des chercheurs et l’écosystème entrepreneurial.

Le directeur du MRIC a souligné l’importance de la formation et du soutien au développement des compétences de recherche dans le cadre de l’économie circulaire. Le projet Twenex contribuera ainsi à renforcer la capacité de recherche et d’innovation dans le secteur des énergies renouvelables en mettant en place des projets de démonstration et des laboratoires vivants.

La transformation des déchets en énergie présente de nombreux avantages, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la diminution de la dépendance aux combustibles fossiles, la gestion plus durable des déchets et la production d’une source d’énergie renouvelable. Cette première réunion du projet Twenex a permis de créer une dynamique de collaboration entre les parties prenantes et de prendre des décisions stratégiques pour l’avenir du projet. Les projets des multiplicateurs locaux seront des vitrines du potentiel de transition de la filière des déchets en une chaîne de valeur déchets-énergies.

Soibah Said