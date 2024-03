La Chine se mobilise pour soutenir les Comores dans l’organisation des Jeux des îles de l’Océan Indien

Dans un élan de solidarité et de coopération internationale, la Chine s’engage résolument aux côtés des Comores pour l’organisation des Jeux des îles de l’Océan Indien prévus en 2027. Cet engagement a été souligné par Guo Zhijun, ambassadeur de la République populaire de Chine aux Comores, lors d’une interview exclusive à Al-watwan, mettant en lumière la profondeur et la diversité de la coopération sino-comorienne.

Au-delà de son soutien à l’événement sportif, la Chine joue un rôle clé dans le développement multisectoriel des Comores, s’impliquant activement dans des projets d’infrastructure, de santé, d’éducation, et de culture. L’année 2023 a vu les échanges commerciaux entre les deux pays bondir de 80%, témoignant d’une relation économique en plein essor. Parmi les initiatives notables, la construction de l’hôpital El-Maarouf et des projets d’approvisionnement en eau, financés par la Chine, devraient considérablement améliorer les conditions de vie aux Comores.

La santé publique bénéficie également de l’expertise chinoise, avec l’annonce de la deuxième phase de la coopération anti-paludisme et le soutien continu à travers l’équipe médicale chinoise présente sur l’île. Ces initiatives reflètent l’engagement de la Chine à améliorer le bien-être des Comoriens.

Dans le domaine culturel et sportif, l’accent est mis sur la préparation des Jeux des îles de l’Océan Indien, avec un soutien chinois qui comprend la formation de ressources humaines sportives et la construction d’infrastructures sportives. Cette assistance est cruciale pour les Comores, qui ambitionnent de faire de cet événement un succès retentissant.

L’ambassadeur Zhijun a également souligné l’ouverture du marché chinois aux produits comoriens, avec la première exportation de langoustes vers la Chine comme exemple concret de cette coopération économique bénéfique. Cette ouverture est accompagnée d’un soutien pour l’exportation de produits comoriens de haute qualité, notamment à travers la participation à des expositions internationales.

Sur le plan technologique, la Chine est prête à partager ses avancées avec les Comores, soulignant l’importance des échanges et de la coopération dans le domaine de la science et de la technologie pour le développement mutuel.

Enfin, l’interview a abordé la facilitation des échanges humains et des voyages d’affaires entre les deux pays, avec des mesures visant à simplifier les procédures de visa pour les entrepreneurs et hommes d’affaires comoriens désirant se rendre en Chine.

L’engagement de la Chine auprès des Comores, illustré par son soutien à l’organisation des Jeux des îles de l’Océan Indien, est le symbole d’une amitié profonde et d’une coopération fructueuse, bâtie sur une compréhension mutuelle et le désir partagé de progrès et de prospérité.

Saïd Hassan Oumouri