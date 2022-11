La Chine équipe la sécurité civile en matériels informatiques et roulants

L’ambassade de Chine en Union des Comores a octroyé du matériel à la direction générale de la sécurité civile (DGSC) constitués de motos et des kits informatiques. Cela permettra à cette institution d’améliorer et faciliter son travail sur le terrain mais aussi dans le domaine informatique.

Ce lundi 14 novembre a eu lieu une cérémonie de remise de matériel informatique et des motos à la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC). Il s’agit d’un don de 5 ordinateurs fixes, 2 ordinateurs portables, 1 Scanner et 5 motos. Cela permettra à cette institution d’améliorer et faciliter son travail au quotidien. Le directeur général de la DGSC, le colonel Takfine Ahmed a d’abord rappelé les liens historiques qui lient nos deux pays, avant de montrer que c’est l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance des Comores dans ses frontières naturelles et à nouer des relations diplomatiques avec notre pays en installant sa première ambassade à Moroni. « Dans l’avenir, je souhaite voir cette coopération se renforcer dans les domaines de la formation du personnel et dans la fourniture de matériel et d’équipements destinés à accroître les capacités opérationnelles des unités », avance-t-il.

De son côté, le conseiller diplomatique chinois, Bing Hu qui a représenté l’ambassadeur de la République Populaire de Chine lors de cette cérémonie a affiché la disponibilité de son pays à accompagner les Comores. Avec les changements climatiques, l’archipel des Comores, Petit Etat Insulaire en Développement, est exposé à de nombreux risques naturels, dont les éruptions volcaniques, tremblements de terre, tsunamis, inondations, pour ne pas citer que ceux-là. C’est ainsi, que le diplomate a promis de faire profiter aux agents de la DGSC de la grande expertise de son pays dans le domaine de la gestion des risques de catastrophe.

Nassuf Ben Amad / LGDC