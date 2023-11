La 3ème Édition de la Fête de la Vanille à Mayotte

Le 25 novembre, Mayotte accueillera la 3ème édition de la Fête de la Vanille au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi, événement célébrant l’or noir de l’île, maintes fois récompensé, notamment au Concours agricole de Paris 2023. Organisé par l’association Saveurs et Senteurs de Mayotte (ASSM) et une trentaine de partenaires, cet événement offrira des stands de vente de produits locaux, des animations et des dégustations. L’ASSM, souhaitant valoriser la filière vanille depuis 2018, a collecté 1,5 tonne de vanille verte auprès de 48 producteurs en 2023.

Au programme du 25 novembre, de 9h à 14h, des ateliers de dégustation, de préparation, et la vente de produits locaux sont prévus. Les partenaires, dont le nombre atteint trente cette année, mettront en avant la vanille de Mayotte dans divers produits, du chocolat aux savons. L’événement inclura également une mini-conférence sur la vanille à 10h30.

Le lendemain, 26 novembre, les producteurs de vanille ouvriront leurs exploitations au public pour des visites payantes, offrant une occasion unique de découvrir les méthodes de culture de la vanille. Attirant plus de 1500 visiteurs, cette édition est cofinancée par La Colas et l’Union européenne, avec le soutien de la 3CO et du CD. Un parking sera disponible à l’extérieur et des options de restauration sur place.

ANTUF Chaharane