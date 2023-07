Keyliane Abdallah, le prodige mahorais, signe un contrat stagiaire pro avec l’Olympique de Marseille.

Le jeune talent mahorais, Keyliane Abdallah, a franchi une étape importante dans sa carrière en football en signant un contrat stagiaire professionnel anticipé de trois ans avec l’Olympique de Marseille. Né en 2006, cet attaquant a impressionné tout le monde lors de la dernière saison avec des statistiques époustouflantes : 22 matches joués, 20 buts marqués et 7 passes décisives. Ces performances lui ont valu le titre de champion de France U17.

Keyliane Abdallah est un exemple de détermination et de talent, et sa progression vers le haut niveau est une source d’inspiration pour de nombreux jeunes footballeurs. Son contrat avec l’Olympique de Marseille est une récompense méritée pour son travail acharné et sa passion pour le football.

Cependant, malgré cette avancée majeure, Keyliane reste concentré sur son objectif principal : continuer à s’améliorer et à se développer en tant que footballeur. Avec l’Olympique de Marseille, il a l’opportunité de le faire au plus haut niveau.

Il est clair que l’avenir de Keyliane Abdallah est prometteur. Son parcours jusqu’à présent est un témoignage de son talent et de sa détermination, et il n’y a aucun doute qu’il continuera à faire parler de lui dans les années à venir.

ANTUF Chaharane