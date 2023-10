Karihila, Me Mahamoud et Youssouf Med, candidats aux prochaines élections

À deux mois des élections présidentielles et des gouvernorales de 2024, les alliances commencent à se former. Bien qu’il continue de dire haut et fort que le Front Commun ne participera pas aux prochaines élections présidentielles, l’ancien vice-président Mohamed Ali Soilih, alias Mamada, a déjà choisi un candidat. Sans surprise et malgré les promesses qu’il a faites de soutenir Me Ahamada Mahamoud, Mamadou s’apprête à donner des consignes à ses lieutenants. Le natif de Mbeni soutiendra l’ancien ambassadeur Hamidou Karihila, originaire du même village que lui, et Youssouf Mohamed Boina au poste de gouverneur de l’île de la Grande Comore. Officiellement, le chef du Front Commun n’appellera pas publiquement à voter pour Karihila, mais ses principaux partisans ont déjà été informés de son accord avec l’ancien candidat de 2019. Pour l’instant, le « dondon de la farce » demeure le candidat soutenu par le bureau national du parti Juwa en 2019.

Il compte sur le soutien de l’ancien vice-président, alors que celui-ci a déjà choisi Karihila et Youssouf Mohamed Boina pour les élections des gouverneurs. Actuellement en tournée à la Réunion pour la recherche de financements de la campagne électorale, les deux membres du Front Commun, Me Ahamada Mahamoud et Youssouf Mohamed Boina, ont déjà annoncé leur souhait de se présenter aux prochaines échéances électorales.

A.M