Chers compatriotes comoriens, je vous souhaite une joyeuse fête de l’indépendance. En cette journée spéciale, il est vrai que les sentiments sont parfois mitigés, compte tenu des défis que notre nation doit affronter. Nous sommes confrontés à la corruption, à des difficultés économiques croissantes et à des problèmes dans notre système éducatif qui poussent nos jeunes au désespoir.

Cependant, ne perdons pas de vue les beaux aspects de notre patrie et les victoires que nous avons remportées. Notre histoire est riche de héros comme Ali Soilih Mtsachiwa, ainsi que de nombreux mouvements et partis politiques qui ont lutté sans relâche pour notre autonomie, certains allant jusqu’à sacrifier leur vie pour notre liberté. Pour ces courageux, nous ressentons une immense fierté. Mais il y’a aussi ces jeunes du pays, qui durant les dernières contestation on fait preuve de courage et se sont soulevé contre l’injustice électorale. C’est des héros.

Nous célébrons également la nouvelle génération de jeunes, y compris ceux de la diaspora, qui contribuent à faire rayonner les Comores sur la scène internationale, que ce soit par leur talent artistique ou leurs performances sportives.

Il est indéniable que notre nation possède un grand potentiel, un potentiel prêt à être pleinement réalisé. Restons fiers de notre identité, de notre héritage, et soyons confiants dans notre capacité à transformer et à renouveler les Comores. Ensemble, tout est possible.

ANTUF Chaharane