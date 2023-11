John Baloz franchit une étape cruciale: il retire son dossier de candidature pour la présidence 2024.

Dans un climat politique effervescent, Saïd Ali Ibourai, plus connu sous son pseudonyme John Baloz, intensifie sa course à la présidence comorienne pour l’élection de 2024. En dépit des sceptiques qui doutaient de sa persévérance face aux géants politiques établis, Ibouroi a non seulement confirmé son intention de se présenter, mais a également entamé le processus officiel de candidature.

Depuis plusieurs mois, sa communication sur les réseaux sociaux, où il se distingue par son franc-parler et son refus de céder aux compromis, lui a valu un soutien croissant parmi la jeunesse comorienne. Sa démarche vient bousculer l’ordre politique traditionnel, souvent dominé par des figures ancrées dans le paysage depuis des décennies.

Ce lundi 6 novembre 2023, il a franchi une étape décisive en s’inscrivant officiellement et en retirant son dossier de candidature, rejoignant ainsi une liste déjà forte de onze prétendants à la magistrature suprême. Avec cette annonce, Ibouroi, sous son nom de scène John Baloz, montre qu’il est prêt à défier les attentes et à apporter un vent de changement sur l’archipel.

ANTUF chaharane