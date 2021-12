Paris. Hassan issa menace de porter plainte ce soir contre le neveu de Said Larifou. Il raconte son agression dans la vidéo ci-dessous et accuse Said Larifou d’être derrière cette agression filmée.

Selon Hassan issa alias le Négociateur, son agresseur était accompagné par deux femmes qui ont filmé la scène. Cette agression ferait suite à sa prise de position au côté d’Azali et aux insultes qu’il aurait proféré contre Said Larifou et sa sœur.