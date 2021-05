Tribune: Agresser un homme innocent pour toute raison que ce soit est une des abominables lâchetés. Je crains que cette forme violente de défendre son opinion politique n’entraîne un effet miroir de production de la violence dans le pays.

Si l’on peut comprendre que l’esprit de manifester est un des principes démocratiques et une action politique tout à fait légitime, monopoliser le caractère humain et considérer que les autres ce sont des monstres à abattre conduit indubitablement à des logiques extrêmement dangereuses et incontrôlables.

Telles méthodes inqualifiables desservent la cause pour laquelle ils agissent.

J’adresse tout mon soutien au Conseiller Saïd Ali Saïd Ahmed. Toutes mes pensées vont vers vous. Je comprends le sentiment d’injustice et de colère qui doit vous étreindre en ce moment. Mais, rassurez-vous, vous n’êtes pas seul ! Je connais tous vos efforts et parfois les sacrifices consentis en faveur de votre pays, cette humiliation de votre personne n’enlève rien aux mérites qui sont les vôtres.

Msa Ali Djamal