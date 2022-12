HaYba DIPLOMATIE

Madame Isabelle Delattre Burger, la Nouvelle Ambassadrice de l’Union Européenne en Union des Comores, Souhaite Poursuivre le Développement des Relations Bilatérales.

Le 2 décembre 2022, l’Ambassadrice Isabelle Delattre en poste depuis le mois de septembre, a tenu sa première conférence de presse en Union des Comores, depuis ses lettres des créances en octobre 2022, sachant que l’UE est le premier partenaire économique et commercial du pays, et le premier investisseur étranger.

Elle a beaucoup parlé des relations entre l’UE et les Comores qui doivent être fortifiées, et évoluer vers un véritable partenariat qui va au-delà de la simple relation donateur-bénéficiaire. On parle ici de sommes allant jusqu’à 80 millions d’euros en appui au Plan Comores Émergent et d’autres financements sous forme de prêts qui peuvent être mobilisés prochainement dans les domaines du numérique, et des infrastructures portuaires.

L’Union européenne n’oublie pas que la jeunesse représente aussi un enjeu clé, donc elle va mettre à disposition des opportunités économiques, pour qu’elle puisse être en mesure de porter sa voie dans le développement. Pour cela il faut protéger les droits humains et combattre les discriminations. La semaine du 6 au 10 décembre dédiée au cinéma européen, sera l’occasion de rencontres et d’échanges avec les jeunes, les femmes et l’ensemble de la société comorienne.

Le festival est organisé en collaboration avec l’Alliance française et le CCAC, qui assureront la projection des films.

En plus de ces projections, un premier concours de court-métrage s’adresse à de jeunes réalisateurs comoriens. Et le prix du Karthala 2022 sera remis au meilleur réalisateur. Il s’agit là d’un encouragement à la création artistique et à la création d’emplois.

Un grand événement populaire clôturera la semaine à la Place de l’indépendance, selon Mme Isabelle Delattre Burger, l’Ambassadrice de l’Union européenne aux

