Investiture du 10e Secrétaire Général de la COI : un appel au respect de la souveraineté des États membres

Le 30 septembre dernier, lors d’une cérémonie officielle tenue au Hilton Resort de Maurice, Edgard Razafindravahy, ancien ministre malgache de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, a été investi en tant que 10e secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI). Ce passage de relais marque un nouveau chapitre pour l’organisation régionale, qui se trouve confrontée à de nombreux défis dans une région en proie à des crises politiques et institutionnelles.

L’un des temps forts de cette cérémonie fut l’intervention de l’ambassadeur comorien Allaoui Saïd Abasse, représentant le ministre des Affaires étrangères des Comores. Dans son allocution, il a tenu à rappeler l’importance de l’agenda commun de la COI, tout en soulignant les principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de la souveraineté des États membres. Ce rappel résonne comme un appel à l’unité face aux menaces pesant sur la paix et la stabilité dans la région.

Dans son discours, l’ambassadeur Allaoui Saïd Abasse a réaffirmé que la COI est une organisation de proximité, fondée sur des liens solides et un engagement partagé. « La Commission de l’océan Indien, organisation de proximité et sujet de droit international, située dans une zone de paix, doit nécessairement resserrer ces liens d’amitié et de coopération qui répondent aux intérêts partagés de ses États membres pour un agenda commun et concerté », a-t-il déclaré.

Le diplomate a insisté sur la nécessité pour le nouveau secrétaire général de veiller à la conformité des actions de la COI avec les principes fondamentaux du droit international, un cadre essentiel pour maintenir l’harmonie et la coopération entre les États membres.

Ces dernières années, la COI a gagné en visibilité grâce à ses actions en faveur des populations des îles de l’océan Indien. L’ambassadeur Allaoui Saïd Abasse a souligné que l’organisation s’est imposée comme un acteur positif dans la région, œuvrant pour la paix et la concorde entre ses membres. « Notre organisation s’affirme au fil des ans, tant par sa visibilité que par son action positive au service de nos peuples respectifs, unis par un même désir : celui de vivre dans la paix et la concorde, convaincus que leur destin est largement commun et partagé », a-t-il ajouté.

Enfin, l’ambassadeur comorien a assuré Edgard Razafindravahy du soutien indéfectible des autorités comoriennes dans sa nouvelle fonction. Ce dernier, économiste réputé et ancien ministre de Madagascar, devra relever de nombreux défis au cours de son mandat, notamment en matière de sécurité, de développement durable et de coopération économique.

IBM