INRAPE porte plainte contre Moroni Terminal et quatre importateurs

Le directeur de l’Institution national de recherche pour l’agriculture, la pêche et l’environnement (INRAPE) Dr Hamza Abdou Azali a annoncé lors d’une conférence de presse mercredi 24 aout dernier, qu’il a porté plainte contre Moroni Terminal et quatre commerçants. Il reproche à Moroni Terminal d’avoir débranché 20 conteneurs frigos alors que l’INRAPE avait envoyé une mise en demeure sur ce genre de situations. Quant aux quatre importateurs, il leur est reproché d’avoir mis sur le marché des denrées alimentaires « impropres à la consommation », notamment des ailes de poulet.

L’INRAPE est une institution ayant plusieurs missions dont le contrôle phytosanitaire des denrées alimentaires. C’est dans ce cadre que ses inspecteurs mènent des enquêtes qui ont permis aujourd’hui à l’institution de porter plainte contre Moroni Terminal et quatre importateurs. « Le contrôle des denrées alimentaires fait partie de notre mission. La sécurité alimentaire est primordiale pour la population » affirme le patron de l’INRAPE qui révèle une « mise en vente de denrées alimentaires impropres à la consommation » avant d’accuser la société Moroni Terminal, chargée de la manutention et l’entreposage des denrées alimentaires d’en être responsable. « Depuis 2017, nous avons eu des informations selon lesquelles il arrive que Moroni Terminal débranche les conteneurs frigos, ceux qui contiennent les ailes, cuisse et viande », a-t-il poursuivi.

Et d’enchainer : « cette même année 2017, nous avons envoyé un courrier à la société l’interpellant sur ces faits, en expliquant que c’est illégal et interdit par la loi alimentaire. La société a répondu en niant les faits. Deux ans après, en 2019 au cours d’une inspection de routine menée par nos inspecteurs sanitaires au sein du parc des conteneurs de Moroni Terminal, ils ont constaté les mêmes faits. Il y’avait plusieurs conteneurs frigos qui ont été débranchés pendant 24 heures. Nous avons interpellé la société une nouvelle fois. On a envoyé une mise en demeure que la prochaine fois que cela se reproduira, on sera obligé de recourir à la justice ».

A en croire Hamza Azali, en juillet dernier, ses inspecteurs auraient fait les mêmes constats Et cette fois, l’INRAPE a décidé de porter l’affaire e justice. « Ayant constaté cela, nous avons appelé un huissier et la police pour faire le constat et établir un rapport sur la situation. Nous considérons que la société est entrain de bafouer et de se moquer des institutions étatiques. Raison pour laquelle nous sommes dans l’obligation de porter plainte contre Moroni Terminal », annonce-t-il.

Concernant les quatre importateurs, ils sont accusés par le puissant patron de l’INRAPE d’avoir mis sur le marché des denrées alimentaires périmées. « Nous avons fait des inspections dans leur entrepôts, on a découvert des denrées alimentaires périmées, notamment des ailes de poulet et des œufs. Nous avons saisi ces produits dans leur site, ces produits ne devraient pas être vendus. Ils devaient être détruits ou brûlés. Nous avons aussi porté plainte contre ces derniers. Maintenant on attend et on espère que la justice va faire son travail, pour que cela ne se reproduise pas », conclut-il.

Nassuf Ben Amad / LGDC