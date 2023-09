Inondations à Ntsaweni : Un signal d’alarme pour les autorités

Le 19 septembre 2023, la tranquillité de la ville côtière de Ntsaweni, située au nord de la Grande Comores, a été perturbée. D’énormes vagues ont envahi la route et les habitations avoisinantes, provoquant des inondations. Bien que cette catastrophe puisse sembler minime, elle sert de signal d’alarme pour les autorités.

La montée des eaux est une réalité à laquelle de nombreuses villes côtières sont confrontées. Ntsaweni n’est pas une exception. Cette inondation récente devrait inciter les autorités à prendre des mesures préventives pour éviter des catastrophes naturelles plus graves à l’avenir.

Il est impératif que l’État reconnaisse et aborde cette problématique de manière proactive. Cependant, face à la passivité habituelle de nos dirigeants, il est essentiel que les responsables locaux de Ntsaweni et des autres villes côtières des Comores prennent l’initiative. La communauté doit se mobiliser et réfléchir sérieusement aux solutions pour faire face à cette menace croissante.

ANTUF Chaharane