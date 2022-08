Famille Said toihir said maoulana djamalilail et famille djaffar.

– Famille mwigni Adinane,famille djoumbé Mbeni, Dr Abdoulhakim Mohamed chakir, Dr said Ahmada, foundi sais Abdallah rifki, le village de Gnadombweni et Moidja hamahamet annoncent le décès de la mère de oustadh said abdillah rifki.

L’enterrement aura lieu à Gnadombweni après salat Al Asur

La présence de tous les musulmans compte beaucoup.