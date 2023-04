Initiatives locales pour contrer la hausse des prix des denrées alimentaires à Ndzuani

Face à la cherté des denrées alimentaires à Ndzuani, des initiatives locales émergent pour lutter contre ce fléau. À la veille du mois sacré de Ramadhwani, l’association Dahari organise une foire de produits agricoles moins chers à Mutsamudu. Le concept s’étend à Domoni avec un marché spécial de denrées moins chères sur trois jours. Les consommateurs peuvent y trouver des produits tels que la patate, le manioc, la banane et les taros à des prix réduits.

Les participants à ce marché sont les producteurs agricoles des Centres ruraux de développement économique (Crde) de Domoni et Mremani. Le gouvernement, via le ministère de l’Agriculture, soutient cette initiative en mettant des véhicules à disposition des producteurs et en subventionnant certains d’entre eux.

Pour lutter contre la hausse des prix, la commune de Wani a mis en place une grille de prix révisée à la baisse depuis le 27 mars. Cette régulation a entraîné des réactions mitigées. Si certains citoyens se réjouissent de cette mesure, d’autres dénoncent un jeu de dupes entre l’autorité municipale et certains marchands.

Malgré la difficulté de surveiller et d’encadrer les prix, les autorités locales continuent d’agir. À Mutsamudu, policiers et gendarmes sont déployés pour réguler la circulation routière et tenter de discipliner les marchands véreux. Cependant, la réaction des acheteurs eux-mêmes peut parfois surprendre, certains défendant les prix élevés des denrées importées.

Ces initiatives locales visent à atténuer l’impact de la hausse des prix des denrées alimentaires sur la population de Ndzuani, mettant en lumière l’importance de l’entraide et de la solidarité dans cette lutte.

Antuf chaharane