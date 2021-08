Immigration en France : un père de 4 enfants est décédé

Un Nouveau Drame, Malheureusement le Sort Qui Attend Certains Candidats à l’Immigration vers la France.

Ce lundi 9 août 2021, il y a eu un nouveau drame dans les mers de Laayoune et Tarfaya au Maroc. La mer méditerranée a englouti des vies de jeunes comoriens pour la nième fois.

Mgu nawarehemu ya walaze pvema.

Le village de Djongwe a perdu un de ses enfants dans le drame de cette semaine. Il s’agit de Mohamed Ali alias Idrisse, agé de 41ans. Il était marié et père de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles.

Dans sa jeunesse, il a été musicien dans l’orchestre Ihwani Swafa de son village. C’était un soliste de base, talentueux, connu pour sa maîtrise de la guitare. Mais c’est rare de pouvoir vivre de la musique. Alors pour subvenir aux besoins de sa famille, Idrisse est devenu maçon.

Il a travaillé dans beaucoup de chantiers de construction. Ses réalisations sont appréciées dans son village. Mais la vie est dure, le travail de maçon est loin d’offrir la sécurité de revenus qu’un chef de famille a besoin pour subvenir aux besoins de sa famille, pour donner une bonne éducation à 4 enfants.

Idrisse a décidé de tenter le voyage en Europe (France) pour sortir sa famille de la misère

Le Voyage

Nous sommes en 2018 Mohamed Ali est parti d’abord en Tanzanie (Dar Es Salaam) pour prendre un Visa pour le Maroc. Il restera à Dar Es Salam plusieurs mois. Cette même année, il a eu le Visa pour le Maroc. Du Maroc, cap pour l’Espagne. “Le succès n’est pas au rendez-vous mais l’échec n’est pas fatal” . Il va continuer à essayer de rallier l’Espagne depuis le Maroc, encore et encore. Comme disait W.Churchill, “c’est le courage de continuer qui compte”.

Le Malheur

Ce Lundi 09 Août 2021, une embarcation de fortune à fait naufrage au Large de Laayoune et Tarfaya au Maroc. Parmis les victimes il y avait six Comoriens, 3 décédés et 3 portés disparus. Idrisse est l’une des victimes de ce Drame. Il laisse derrière lui une veuve et 4 orphelins. Il était connu de ses amis comme un homme généreux, ayant bon cœur et qui aimait la fraternité.

“Maecha ngayo pvo mdru ya tsiyo” dit l’adage comorien

Paix à son âme

D’un Correspondant au Maroc

