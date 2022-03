Immigration clandestine: L’épouse de l’armateur, Faize Tamadoune déférée devant le parquet de Mahajanga

D’origine malgache, l’épouse de Faize Tamadoune, native de Mwali et armateur du bateau Ville de Fomboni intercepté le mois précèdent avec, à son bord, des passagers, notamment 60 Malgaches et 31 Comoriens, a été présentée à la barre le jeudi 24 mars avec une quarantaine de personnes soupçonnées d’être membre du réseau des passeurs.

Elle a été interpellée à Mahajanga par la gendarmerie malgache et a été immédiatement transférée à la prison de Marfoto à Mahajanga après avoir été entendue par un juge qui lui a signifié son placement sous mandat de dépôt en sa qualité de responsable de l’agence du bateau Ville de Fomboni. Elle est poursuivie pour complicité “dans la filière animé par son mari”.Selon des sources autorisées, un second fils de Faize Tamadoune, soupçonné d’être à la tête de ce réseau malgache, serait lui également impliqué dans la filière aux allures d’une affaire familiale. El Maktouf Mohamed Faïze, le plus jeune des fils du présumé chef du réseau, étudiant à l’Institut supérieur de management et des sciences technologiques à Mahajanga aurait été “l’un des percepteurs des clandestins auprès desquels il percevait les paiements avant les traversées”, précisent nos sources.À entendre ces dernières, les déclarations recueillies auprès des complices dans cette affaire, ne font d’ombre d’aucun doute que M.Tamadoune “apparait comme principal instigateur de la filière, décrite comme organisée, ramifiée et solidement ancrée sur le plan régional”.

