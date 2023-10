Ikram Ben Chaher : le guitariste le plus prolifique de sa génération.

Dans le paysage musical comorien, certains musiciens se distinguent par leur talent et leur dévouement. Ikram Ben Chaher, plus connu sous le pseudonyme « Ikito », est l’un d’entre eux. Reconnu comme le guitariste le plus prolifique de sa génération, son toucher de guitare est recherché par les plus grands noms de la musique aux Comores.

Des voix mélodieuses de Salim Ali Amir à Maalesh, en passant par les talents affirmés de Dadiposlim, Eliasse Ben Djoma, Rahil Kayden, Goulam et Cheikh Mc, tous ont été accompagnés par les notes délicates d’Ikito. Sa réputation s’étend bien au-delà des frontières de l’archipel, puisqu’il a également collaboré avec de nombreux artistes de la diaspora comorienne.

Natif de Moroni, Ikito a découvert sa passion pour la musique dès son plus jeune âge. À seulement douze ans, une guitare déjà en main, il se lançait dans l’aventure du quatrième art. Son environnement familial, riche en influences musicales, a joué un rôle primordial dans son cheminement artistique. En particulier, son oncle, l’auteur-compositeur Eliasse Ben Djoma, a été une source d’inspiration majeure pour le jeune musicien.

Aujourd’hui, avec une carrière bien établie, Ikito continue d’enchanter les mélomanes avec ses accords magiques, affirmant sa place parmi les étoiles montantes de la musique comorienne.

ANTUF Chaharane