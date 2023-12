Mze Ali Azhar pose un ultimatum à Bonzami : présentez des excuses ou la station restera fermée.

Dans une tournure dramatique des événements à Moroni, la station-service Bonzami se trouve au cœur d’une controverse avec la société d’État hydrocarbure. Le directeur général par intérim de cette dernière, Mze Ali Azhar, est impliqué dans une dispute qui a conduit à la fermeture prolongée de Bonzami, une station d’essence bien connue aux Comores.

Depuis plus d’un mois, la station Bonzami reste fermée, privée de livraisons par la société hydrocarbure. La raison invoquée est grave : Bonzami a signalé que l’essence et le gasoil livrés par la société d’État étaient contaminés par de l’eau, rendant le produit impropre à la vente et potentiellement dangereux pour les véhicules des clients.

Le patron de Bonzami a demandé à la société hydrocarbure d’inspecter ces anomalies et de rectifier les dommages. Cependant, au lieu de répondre à ces préoccupations légitimes, Mze Ali Azhar accuse le propriétaire de Bonzami d’avoir médiatisé l’affaire et exige des excuses publiques. Cette demande est perçue comme une forme de chantage, contraire aux principes éthiques et juridiques qui régissent les entreprises d’État.

Cette situation soulève également des questions sur la gouvernance de la société hydrocarbure. Son directeur, Hamada Idarouss, neveu du président, demeure à l’étranger depuis plus de quatre ans tout en conservant son poste et son salaire, une situation qui semble enfreindre la législation comorienne.

Ce conflit met en lumière les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs comoriens, souvent soumis à des pratiques d’état qui freinent leur évolution et leur contribution au développement du pays. Le refus de la société d’État hydrocarbure de résoudre cette question équitablement pèse lourdement sur l’avenir de la station Bonzami, avec un impact potentiel sur l’économie locale et la confiance dans les institutions publiques.

ANTUF Chaharane