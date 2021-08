Hydrocarbures: Les usagers confrontés à une pénurie de gasoil

Depuis le mercredi après-midi, les usagers du gasoil sont confrontés à une pénurie. Selon le directeur de la société comorienne des hydrocarbures (SCH), ils ne sont pas capables de livrer le gasoil comme en période normale. Au lieu de 120 000 litres par jour, la SCH va livrer 70 000 litres en attendant l’arrivée de la prochaine cargaison vers le 05 Aout.

Depuis mercredi 28 juillet, les stations services sont prises d’assaut par les usagers de gasoil. À Moroni tout comme dans les zones périphériques, tout le monde est à la recherche de ce liquide précieux. Le directeur général des hydrocarbures n’a pas tardé à réagir. Dans un point de presse tenu ce jeudi 29 juillet, le patron de la société comorienne des hydrocarbures montre qu’il leur reste peu de stockage dans leur citerne. « On ne peut pas livrer le gasoil comme d’habitude. À la base, on livre 120 000 L par jour, mais vu qu’on a peu de stock, nous livrons 70 000 L de gasoil par jour. C’est pourquoi, il y a la queue dans les stations service, avance Oumara Mgomri. Sur les 70 000 L, nous donnons 45 000 L à la SONELEC et le reste pour les stations service. On devrait gérer la quantité de gasoil qui nous reste jusqu’à l’arrivée du bateau qui est attendu la nuit du 4 au 5 août avec 16 200 tonnes de produits pétroliers ».

Ce dernier a rassuré qu’il n’y a pas de problème pour l’essence et le pétrole lampant. « Le bateau était prévu entre le 1er au 2 août, mais à cause du mauvais temps, il n’a pas pu arriver à temps. D’où ce retard, qui a causé l’épuisement du stock avant la date. On est en contact avec le bateau et l’agence maritime, ce qui nous a permis de prévoir qu’il sera là entre le 4 et 5 août », précise-t-il.

Le directeur de la SCH explique que la citerne de gasoil utilisée a une capacité de stockage 3400 mètre cube et qu’elle peut tenir jusqu’à cinquante jours alors que l’essence et le pétrole prennent quatre mois chacun. « Nous avons constaté que l’essence et le pétrole ne sont pas beaucoup utilisé comme le gasoil. Donc, il nous faut une plus grande citerne et nous songeons la construire dans les meilleurs délais. Mais vous savez que ce n’est pas donné », dit-il.

Dans ce contexte, la société nationale d’électricité des Comores (Sonelec) ne sera pas en mesure de fournir l’électricité régulièrement avant l’arrivée du bateau. Dans les périphériques, les délestages ont signé leur grand retour.

Nassuf Ben Amad / LGDC