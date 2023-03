Huffine Global Solutions investit 34 millions de dollars pour relancer la pêche aux Comores

Le ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Houmed Msaidié a signé vendredi dernier un premier accord de principe d’exploitation avec le PDG de Huffine Global Solutions (HGS), Edwin Huffine, pour relancer les activités de la société comorienne de pêche qui avait cessé ses activités depuis juin 2017. Selon le ministre de l’Agriculture, l’État comorien détiendra 33% des parts de cette nouvelle société au lieu de 8% lors des précédents accords. L’investissement de 34 millions de dollars de HGS va aider à relancer les activités de cette entreprise et contribuer au développement économique de l’Union des Comores.

Le conseiller privé du chef de l’Etat, Nour El Fatah a également rappelé que cette reprise rentre dans le cadre du renforcement des relations entre les États-Unis et l’Union des Comores dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de l’environnement et de la défense, depuis la signature d’accord le 8 février dernier. Cela témoigne de l’engagement pris par le président de l’Union des Comores dans son Plan Comores Émergent de faire du secteur de l’économie bleue l’un des projets phares du PCE.

Huffine Global Solutions est la société mère d’un consortium d’une soixantaine d’entreprises dans les domaines de l’agro-alimentaire, des technologies, de la santé, de l’énergie et d’autres secteurs. La société est présente en Afrique notamment au Cameroun et au Soudan du Sud. Pour Edwin Huffine, ce nouvel accord témoigne de la qualité des relations entre les deux pays et de leur capacité à signer d’autres accords dans plusieurs domaines.

Cette signature d’accord est une excellente nouvelle pour l’Union des Comores, qui pourra ainsi relancer les activités de la société comorienne de pêche et bénéficier de l’expertise et des ressources de HGS pour développer son économie bleue. La reprise de cette entreprise est un pas en avant pour la réalisation des objectifs ambitieux du Plan Comores Émergent.