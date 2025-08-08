Huan Zheng, nouvel ambassadeur de Chine, reçu par le ministre comorien des Affaires étrangères

Les relations entre la République populaire de Chine et l’Union des Comores ne cessent de se renforcer, portées par une histoire de confiance mutuelle et de solidarité. Ce vendredi, une nouvelle page de cette coopération exemplaire s’est ouverte avec la remise des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine auprès de l’Union des Comores, M. Huan Zheng, au ministre comorien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mbae Mohamed.
À cette occasion, les deux responsables ont réaffirmé les liens solides qui unissent leurs nations. M. Huan Zheng a salué l’excellence des relations bilatérales, aujourd’hui élevées au rang de partenariat stratégique, et a exprimé son engagement à travailler sans relâche pour les renforcer davantage. Il a également souligné l’importance de cette coopération dans les domaines du développement, des infrastructures, de la santé et de l’éducation.
De son côté, le ministre comorien a rappelé que la Chine fut le premier pays à reconnaître l’indépendance des Comores en 1975, marquant ainsi le début d’une amitié sincère et durable. Il a insisté sur le fait que les relations entre Moroni et Pékin vont bien au-delà des simples échanges diplomatiques : elles traduisent une fraternité profonde entre les deux peuples, fondée sur le respect, la solidarité et des intérêts communs.
Cette rencontre témoigne d’une volonté partagée de poursuivre la coopération sur de nouveaux axes, avec une vision commune d’un développement mutuel bénéfique. La présence de M. Huan Zheng aux Comores s’inscrit ainsi dans la continuité d’un partenariat historique, tout en insufflant une dynamique nouvelle à cette relation d’exception entre Moroni et Pékin.
