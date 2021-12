Ce mardi 14 décembre 2021, le ministre Houmed Msaïdié et ses collaborateurs ont participé à une audition à la Commission de la Production, de l’équipement et de l’Environnement de l’Assemblée de l’Union de 9h 30 à 12h 10, avec comme ordre du jour :

Financement et organisation de la Chambre d’Agriculture. Disposition et planification concernant le financement des projets FIDA.

Le ministre a informé les députés de la sortie d’un arrêté mettant en place un comité chargé d’organiser les élections du prochain bureau de la chambre d’Agriculture d’ici quelques semaines, dans la mesure où les mandats de différentes structures insulaires sont expirés. Actuellement, existe un bureau intérimaire qui travaille avec les différents partenaires et permet une visibilité de la structure.

Pour le ministre la tenue des élections devrait permettre d’avoir un organe représentatif national de l’ensemble des entités insulaires.

Concernant le financement des projets FIDA, le coordinateur national du projet PREFER Ali Mohamed Nobataine a présenté aux honorables parlementaires de la Commission, le processus ayant abouti à ces financements et a montré la disponibilité du projet à ouvrir ses portes à la Commission pour toutes demandes de clarifications ou d’informations. Le coordinateur n’a pas manqué de remercier les parlementaires de leur soutien dans le vote de ratification de demande de financement du projet.

Après des multiples échanges entre le ministre, ses collaborateurs avec la Commission, cette dernière a rappelé que le ministère demeure son partenaire particulier et qu’elle ne manquera pas de l’interroger sur la mise en œuvre de la politique agricole et de l’Environnement.

Les deux parties se sont dites satisfaites de cette rencontre et ont pris l’engagement de maintenir des rencontres régulières pour permettre à nos concitoyens de bénéficier concrètement des résultats de la politique initiée par les autorités.

Service communication.