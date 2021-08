Houmed Msaidié envoyé à l’agriculture après son échec au finance et à l’énergie

Houmed Msaidié incarne l’échec du gouvernement en matière d’énergie et d’investissement aux Comores. Le désormais ancien ministre des finances est envoyé au ministre de l’agriculture, c’est une mauvaise nouvelle pour le monde agricole aux Comores.

L’échec remarquable de Houmed Msaidié à l’énergie malgré les millions investis et les aides reçues pour régler le problème d’électricité aux Comores, Houmed Msaidié s’est illustré par son incompétence. Au niveau des investissements prévus, la reconstruction de l’hôtel Galawa ne verra jamais le jour, les investisseurs ne bousculent pas et l’ancien ministre n’a pas eu aucune idée pour attirer les investisseurs. Le manque d’électricité n’a pas aidé non plus. Le bilan de Houmed Msaidié se résume à la pénurie alimentaire et au manque d’eau et d’électricité.

Au ministère de l’agriculture, Houmed Msaidié aura tout son temps pour écrire des tweets et répondre aux membres de l’opposition sur les réseaux sociaux.