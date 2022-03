Guerre en Ukraine : Arrivée à Paris de 2 Étudiants Comoriens qui ont fui les combats

Arrivée à Paris de 2 Étudiants Comoriens Qui Ont Fui la Guerre en Ukraine

J’ai eu le soulagement et le plaisir d’accueillir deux étudiants comoriens (Omardine et AbdouRaouf, tous les deux originaires de Hahaya) qui ont fui la guerre en Ukraine, à l’arrivée de leur car à Paris, Place de Concorde.

Ahmed Youssouf, nutritionniste, très inquiet, a sensibilisé des proches sur la situation des étudiants dans ce pays en guerre.



Avec Ali Mihidjah, président de l’association des Comoriens de Villiers sur Marne, qui a pris contact avec sa mairie pour une possible assistance de ces jeunes, on s’est donné RDV pour les accueillir à l’arrivée à la Place Concorde.

Avant ça, Ahmed Youssouf, Ali Mihidjahi et moi-même avons formé un petit groupe informel sur Whatsapp, et nous sommes entrés en contact avec des étudiants et avons essayé de faire le point sur la situation.

L’Ambassade des Comores à Paris a réagi promptement, dès le début de la crise, en émettant des laissez-passer aux étudiants qui leur ont envoyé la copie du passeport.

Mais à ce jour la situation est très contrastée, chacun a essayé naturellement de fuir la guerre avec les moyens disponibles. Nous avons pu établir des contacts pour obtenir des renseignements très fiables sur des jeunes qui sont en Pologne et Roumanie.

Cette première arrivée donne de l’espoir pour les autres. Prions pour ceux qui restent.

Nafhata Said Mohamed

