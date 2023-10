Grève des vendeurs ambulants d’eau : Une crise dans un pays où l’eau courante est un luxe

Dans un article paru aujourd’hui sur alwatwan on y apprend que les Comores disposent d’un syndicat de vendeurs ambulants d’eau.Alors que la majorité du pays est privée d’eau courante, une nouvelle crise pointe à l’horizon. Le syndicat des vendeurs ambulants d’eau a annoncé aujourd’hui qu’il entame une grève pour protester contre une taxe de 50 000 francs imposée par le gouvernement. Cette nouvelle est particulièrement alarmante dans un pays où l’accès à l’eau est déjà considéré comme un luxe.

Ismaël Ali Ibouroi, alias Chiyan, porte-parole du syndicat, a confirmé que la grève, qui débute aujourd’hui, se poursuivra jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites. « Nous pensions que, après nos protestations antérieures, cette taxe exorbitante aurait été abandonnée. Cependant, les nouveaux membres sont systématiquement facturés », déplore-t-il.

Le syndicat est également agacé par les irrégularités dans les horaires de fonctionnement de la station de pompage, qui compliquent davantage leur travail déjà difficile. Les constantes coupures d’électricité et la réduction du nombre de tuyaux disponibles exacerbent la situation.

D’autant plus alarmant est le fait que ce collectif, composé d’environ 195 membres opérant avec 100 bus et 95 camions-citernes, est souvent le dernier recours pour les habitants de la capitale, Moroni, et des villes environnantes comme Iconi. L’importance de ces vendeurs est telle que même une grève de quelques jours pourrait avoir des répercussions catastrophiques sur les citoyens qui sont déjà contraints de choisir entre l’eau pour la cuisson et l’eau pour les besoins personnels.

La Société nationale chargée de l’exploitation et de la distribution de l’eau aux Comores (Sonede) est également critiquée pour son inaction et son incapacité à résoudre les problèmes structurels de distribution de l’eau. Malgré plusieurs tentatives de dialogue, le nouveau ministre de l’Énergie, Moussa Hamada, n’a pas encore rencontré les représentants du syndicat.

Ce mouvement de grève met en lumière non seulement l’échec systémique de la gestion de l’eau dans le pays.

ANTUF Chaharane