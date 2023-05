Grève des taxis à Ndzuani : une taxe arbitraire imposée par un syndicat et soutenue par la gendarmerie

Une grève des taxis a éclaté à Ndzuani, suite à l’imposition d’une taxe arbitraire par le syndicat des chauffeurs, Wusukani Wa Masiwa, qui n’est prévue dans aucune réglementation et soutenue par la gendarmerie. Les usagers des transports en commun ont été surpris de constater une pénurie de taxis en service dans la région de Mutsamudu.

Le document imposé par le syndicat et cautionné par la gendarmerie nationale ne comporte aucune signature, nom, marque, numéro d’immatriculation du véhicule ou date de validité. La plupart des chauffeurs de taxis de la région ont entamé une grève illimitée. Le service des mines affirme ne pas être impliqué et le président du syndicat des chauffeurs a refusé de s’exprimer sur le sujet.

Un chauffeur de taxi opposé au syndicat estime que l’autocollant imposé n’a « aucun fondement réel » et que cela a été initié par des chauffeurs de bus avec le soutien du syndicat et de la gendarmerie. L’argent collecté servirait prétendument à colmater les routes et soutenir l’évacuation d’un confrère taximan en cas de besoin. La gendarmerie se dit garante de la gestion des fonds et invite les chauffeurs à porter plainte en cas de malversations financières.

Les usagers des taxis subissent les conséquences de cette grève illimitée, dont l’origine demeure incertaine et controversée.

ANTUF chaharane