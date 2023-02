Grâce à la culture du tarot, Ahmed arrive à subvenir à ses besoins

Tchitcho de son vrai nom Ahmed Saïd, natif de Ndrondroni s’est investi dans la culture des tarots après avoir quitté l’école il y a plus de 20 ans. Ce père de famille arrive à joindre les deux bouts grâce à cette culture et estime que cela lui rapporte plus que les autres cultures.

Cela fait près de 20 ans depuis que Tchitcho, jeune natif de Ndrondroni dans la région de Mledjelé, s’est lancé dans des activités agricoles. Son choix s’est porté sur la culture des tarots après avoir tourné le dos à l’école en classe de terminale. Grâce à cette activité, ce père de famille arrive à subvenir plus ou moins aux besoins quotidiens de son foyer. Il reste optimiste malgré les difficultés à trouver une plus grande parcelle, pour l’extension de son entreprise et des conditions de travail adaptées.

Selon lui, se lancer dans la culture des tarots est le meilleur choix de sa vie puisqu’ils sont très sollicités par la population. « Rien que par la vente des feuilles de tarot, j’arrive à assurer l’éducation de mes enfants car je reçois beaucoup de demandes de ce produit, surtout pendant les périodes de festivités coutumières » témoigne Tchitcho.

En effet, lors des périodes de grands mariages ou pendant le mois de Maoulid, la demande des feuilles de tarot est très élevée car elles constituent l’un des menus traditionnels de Mohéli. « De nombreuses personnes de différentes localités de l’île font le déplacement jusqu’à Ndrondroni, pour l’achat de ces feuilles de tarots. Je crois bien que la culture du tarot plus bien rentable que d’autres activités agricoles, car tous les 6 mois j’arrive à récolter jusqu’à 37 sacs de tarot » ajoute-t-il. Un choix à envier pour toute la jeunesse de l’île et du pays en général, puisque l’agriculture occupe une place prépondérante pour le développement du pays.

