L’élection présidentielle aux Comores a été éclipsée par une série de manœuvres frauduleuses, soutenues par des preuves vidéo et tangibles, jetant un voile d’illégitimité sur le scrutin. Des vidéos abondent sur Internet, montrant des bulletins pré-cochés en faveur du camp présidentiel. Mohamed Daoud Kiki, candidat du parti orange et figure de l’opposition se trouve à Anjouan, et a révélé des bulletins de vote déjà marqués pour les candidats pro-gouvernementaux.

À Mohéli, un incident a éclaté lorsque le maire de Fomboni a tenté d’introduire de force des bulletins multiples dans l’urne, conduisant à une altercation avec l’assesseur présent. Malgré l’intervention des militaires pour escorter le maire hors du bureau de vote sous les huées et les cris de « voleur » de la foule, d’autres stratagèmes ont été signalés, notamment la fermeture anticipée des bureaux de vote et la collecte des urnes par les militaires bien avant l’heure de clôture officielle du scrutin.

La répression s’étend également aux activistes politiques, avec l’arrestation sans motif de Saïd Ali ibouroi, alias John Baloz, un membre actif du parti Juwa, après avoir critiqué les pratiques frauduleuses d’un ancien ministre du parti CRC au pouvoir. À Fumbouni, des témoignages, dont celui de l’ancien vice-président Idi Nadhoim, révèlent que des résidents locaux ont été étrangement omis des listes électorales.

Le directeur de campagne du parti CRC a rejeté les allégations de fraude lors d’une conférence de presse, malgré l’existence de vidéos compromettantes disponibles en ligne. Le président Azali Assoumani, déterminé à s’imposer, bénéficierait d’une certaine complaisance de la presse étrangère, notamment française, avec France 3 l’ayant prématurément déclaré gagnant, selon des commentateurs politiques comoriens. Cet appui médiatique à des régimes corrompus pourrait engendrer un fort ressentiment anti-français, risquant de pousser les Comores vers un rejet radical de l’influence occidentale et de ces gouvernances autocratiques.

ANTUF Chaharane