France : une algérienne de 24 ans a tué une fille de 12 ans

Dhabia B., algérienne de 24 ans en situation irrégulière en France , a reconnu en garde à vue avoir commis un véritable supplice, avant de se rétracter. Lola, 12 ans, a subi des violences sexuelles avant de mourir étouffée. Dhabia B. a été mise en examen et écrouée.

Les faits tels qu’elle les décrit sont difficilement dicibles et transcriptibles. D’abord, par respect pour la victime et ses proches. Aussi, parce qu’ils heurtent et choquent tant le mobile parait futile. Dahbia B., 24 ans, a reconnu avoir commis des supplices sur Lola, 12 ans. Elle a été mise en examen pour meurtre, viol, actes de torture et de barbarie et écrouée.