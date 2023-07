France: Un comorien de 34 ans a brulé le drapeau français au centre ville de …

France. Beausoleil, le lundi 1h du matin, a été le témoin d’un acte de vandalisme choquant en plein cœur du centre-ville. Un homme de 34 ans, résidant dans la commune et de nationalité comorienne, a été interpellé par les agents de la police municipale alors qu’il venait de mettre le feu à un drapeau français et de le jeter contre le commissariat, où les polices nationale et municipale opèrent conjointement.

Selon une source proche de l’enquête, sollicitée par Monaco-Matin, l’individu tenait des propos incohérents et faisait l’apologie du terrorisme tout en exprimant sa haine envers les institutions. Ces déclarations ont évidemment alerté les forces de l’ordre qui ont procédé à son arrestation immédiate.

Conduit sous bonne escorte auprès d’un officier de police judiciaire, l’homme a été placé en garde à vue pour « apologie du terrorisme et destruction du drapeau tricolore dans un lieu public avec l’intention d’outrager ce drapeau ». Cependant, lors des interrogatoires, il n’a pas donné de raisons claires expliquant son acte violent et délibéré.

Par la suite, une expertise psychiatrique a été réalisée pour évaluer l’état mental de l’individu. Suite à cette évaluation, le parquet de Nice a pris la décision de le faire interner en psychiatrie à l’hôpital Sainte-Marie à Nice. Dans l’après-midi du même jour, il a été transféré sous escorte médicale.

selon des informations recueillies par Comoresinfos, le jeune comorien serait en situation irrégulière en France.



Soibah Said